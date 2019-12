Ventura sotto la lente d’ingrandimento: Salernitana in piena crisi, numeri impietosi

Prosegue la crisi senza fine della Salernitana. La squadra di Gian Piero Ventura, ko 4-3 contro il Cittadella, ha collezionato la quinta sconfitta di fila fuori casa, che la fa sprofondare a sole due lunghezze dalle zone pericolose della classifica di Serie B. Nelle ultime 9 gare, il club granata ha conquistato appena 6 punti, frutto di 5 sconfitte (tutte in trasferta), 3 pareggi, una sola vittoria (contro l’Entella lo scorso 2 novembre) e soltanto 8 gol all’attivo. Numeri impietosi che hanno portato la Salernitana a un passo dalla zona retrocessione. E ora, inevitabilmente, la posizione di Ventura è sotto la lente d’ingrandimento, con la proprietà che farà tutte le valutazioni del caso per cercare di porre fine alla profonda crisi di gioco e risultati. Ma non è tutto: tra il primo e il secondo tempo, durante l’intervallo, Ventura è sceso in campo da solo, visibilmente sconsolato. Ulteriore indizio del malessere in corso e delle riflessioni che ci saranno.

Foto: sito ufficiale Salernitana