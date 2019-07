Ventura si presenta: “Voglio ridare un’anima a questa Salernitana”

Presentazione ufficiale e prime parole da tecnico della Salernitana per Ventura. Il nuovo allenatore ha parlato del suo obiettivo: riportare il pubblico granata all’Arechi. “Per me Salerno è lo stadio pieno due ore prima della partita in Serei A. Sono felice, torno a fare quello che ho sempre fatto, allenare e confrontarmi ogni giorno. Nel momento in cui riuscirò a fare quello che ho sempre fatto, riavremo lo stadio pieno. Voglio ridare un’anima a questa squadra che ha un pubblico importante, voglio essere ricordato non per aver vinto, ma per aver riportato 25mila persone allo stadio. Servono stimoli e orgoglio”.

Sul mercato: “Non siamo pronti, mancano ancora sei o sette giocatori. Non servono nomi, ma calciatori adatti a questa Salernitana. Le idee non bastano, servono anche gli interpreti adatti. Se scegliamo di adottare un modulo che prevede gli esterni, servono alcune caratteristiche, attualmente in rosa non ci sono esterni offensivi. Arriveranno altri giocatori. La Nazionale? Sono bastate due sconfitte a cancellare i miei 33 anni di risultati, 290 milioni di plusvalenze e circa 170 miliardi a Cagliari. L’ultimo anno ha cambiato le carte in tavola per gli altri, ma non per me”.

Foto Sito Ufficiale Salernitana