Ventura pronto a tornare, ma non in panchina: “Mi hanno offerto un ruolo dirigenziale”

Intervistato da “Il Corriere del Mezzogiorno”, Gian Piero Ventura, ex tecnico della Salernitana (per citare la sua ultima avventura in panchina), e CT della Nazionale, ha parlato del suo futuro, che potrebbe non essere per forza in panchina.

Queste le sue parole: “Futuro al Bari? Credo sia giusto che le scelte si orientino sulle nuove generazioni che peraltro sono composte da professionisti competenti. Per quanto mi riguarda il fuoco sacro del tornare sul campo non mi manca, ma ultimamente ho ricevuto una proposta da parte di un club che mi vorrebbe in veste dirigenziale. È un discorso che mi incuriosisce”.

Foto: Sito Salernitana