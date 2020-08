Ventura: “Non mi sono dimesso, vorrò sempre bene a Lotito”

Dopo la mancata qualificazione ai playoff Giampiero Ventura lascia la Salernitana di Claudio Lotito e in un’intervista alla Gazzetta dello Sport sottolinea il grande bene che vorrà al patron di Lazio e Salernitana.

Il ko interno contro lo Spezia ha scatenato il web soprattutto per le reazioni di Claudio Lotito che come si vede da un video che ha fatto il giro dei social ha criticato le scelte tecniche di Ventura.

Nonostante questo Ventura ha dichiarato: “Questo video non c’entra niente con le mie decisioni. Capisco la tensione del presidente, la rabbia per il risultato. Ma il mio rapporto con lui non cambia: ci conosciamo da anni, continuo a volergli bene e spero anche lui a me.”

Foto: sito ufficiale Salernitana