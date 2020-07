Ventura, l’ultima chance per evitare l’ennesimo naufragio

Gian Piero Ventura deve evitare un altro fallimento. Ci spieghiamo: la Salernitana oggi è nona, fuori dai playoff, non avrà un organico da promozione diretta ma neanche da simili sofferenze in Serie B. Eppure è così: la Salernitana non può sbagliare contro lo Spezia per provare a garantirsi la seconda fase della stagione e per evitare che Ventura (dopo il testacoda alla guida della Nazionale e le amarezze in casa Chievo) collezioni un altro naufragio. Anche questo sarebbe imperdonabile per le aspettative del club e di un’intera tifoseria. Ma evidentemente la scelta Ventura fin qui non ha pagato, nella speranza che ci sia la possibilità di disputare almeno i playoff.

Foto: Salernitana sito ufficiale