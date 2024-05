Ventura: “Conte è l’unico nome per ripartire seriamente a Napoli”

Gianpiero Ventura, ex tecnico, tra le altre, della Nazionale, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul futuro del club e da dove ripartire.

Queste le sue parole: “Conte è l’unico nome per andare avanti, per ripartire seriamente, quello che è successo quest’anno è impensabile. Sono dell’idea che la passione vince sempre, i tifosi si aspettano un segnale forte. Conte è sinonimo di serietà e determinazione: stiamo parlando del migliore allenatore che c’è al momento in Italia. Se viene ha avuto sicuramente garanzie sulla forza della squadra, sul mercato e su tutte le altre cose che ti possono portare alla vittoria”.

Foto: twitter Chievo