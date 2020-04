Ventura: “Con Lippi al mio fianco in Nazionale sarebbe andata diversamente”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Giampiero Ventura, attuale tecnico della Salernitana ha risposto alla voci che lo accostano al ruolo di coordinatore di grandi club: “Girano queste voci, me lo sono anche chiesto. Però il profumo dell’erba e la voglia di campo, il confronto con i giocatori e la loro crescita, sono cose che ho dentro. Sono ripartito per riprendermi tutto questo, ora che ce l’ho voglio ripartire.” Poi, un pensiero sulla sua esperienza in Nazionale e la sua amicizia con Marcello Lippi: “Con Lippi ci conosciamo da ragazzi, ma il suo compleanno me l’ero perso. Gli ho scritto un messaggio. Se con lui al mio fianco in Nazionale sarebbe andata diversamente? Assolutamente sì.”

Foto: sito ufficiale US Salernitana