Ventura chiamato ad un’impresa: zittire le critiche dal Mondiale 2018 ad oggi

Manca solo l’ufficialità, poi Gian Piero Ventura potrà ricominciare la sua carriera di allenatoresu una nuova panchina, quella della Salernitana. L’ex Ct della Nazionale avrà subito un compito difficile, che va oltre quella che potrà essere la stagione 2019/2020 dei granata: allontanare definitivamente le critiche dovute alla mancata qualificazione al Mondiale in Russia. Da allora, Ventura è stato attaccato in ogni contesto, compreso quello di breve durata al Chievo nella scorsa Serie A. Ora, però, il tecnico torna nella sua “comfort zone”, la Serie B. Non va dimenticato che l’ex Ct vanta ben tre promozioni dalla cadetteria al massimo campionato italiano con Lecce, Cagliari (due promozioni di fila) e Torino. E a questo palmares, oltre la B, si può anche aggiungere l’ottima stagione 2009/2010 con il Bari, che grazie a Ventura raggiunse il decimo posto in classifica con 50 punti, un record per il club. Insomma, un allenatore di esperienza che, però, da quasi due anni si ritrova a lottare contro le critiche e i pregiudizi a causa dell’assenza dell’Italia a Russia 2018. Ora, ha l’occasione di poter zittire i detrattori facendo quello che nella sua carriera ha dimostrato di saper fare meglio: spingere la sua squadra verso la promozione in Serie A.

