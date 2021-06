Venezuela, focolaio Covid in Nazionale: positivo anche Rincon

Focolaio all’interno della Nazionale del Venezuela, tra i positivi al Covid-19 anche il capitano e giocatore del Torino, Tomàs Rincon che è già in isolamento. L’avventura in Copa America deve dunque subito interrompersi per il calciatore granata. Lo riporta l’Ansa che cita fonti di media venezuelani, inoltre ci sarebbero anche altri due casi riscontrati all’interno del gruppo.

FOTO: Twitter Torino