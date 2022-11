Venezuela, esordio con gol per Torregrossa. E Panama riacciuffato al 92′ (2-2)

Debutto perfetto per Ernesto Torregrossa con il Venezuela. L’attaccante del Pisa infatti, chiamato per la prima volta dalla Vinotinto ha esordito in amichevole contro Panama entrando a inizio ripresa al posto del compagno Casseres. E non ci è voluto molto a lasciare il segno. In pieno recupero, infatti, il classe ’92 ha trovato il gol del definito 2-2 festeggiando così al meglio la sua nuova avventura.

Foto: Instagram Venezuela