Venezia, visite mediche per Adorante

08/07/2025 | 16:36:45

Come anticipato, una trattativa è in via di conclusione. Andrea Adorante sarà un nuovo giocatore del Venezia. L’attaccante, in uscita dalla Juve Stabia, ha sostenuto le visite mediche di rito con il club lagunare e domani ci sarà l’annuncio ufficiale. Venezia e Juve Stabia hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del calciatore sulla base di 2.5 – 3 milioni di euro (bonus compresi), con Adorante che firmerà un contratto triennale con i veneti.

Foto: sito Juve Stabia