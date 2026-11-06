Venezia-Udinese, le formazioni ufficiali
06/11/2026 | 19:37:04
L’undicesima giornata di Serie A si apre al Penzo di Venezia dove gli uomini di Davide Nicola affrontano la prima Udinese di Paolo Zanetti. Calcio d’inizio alle 20:45.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola
Udinese (3-5-2): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Zanetti
Foto: Instagram Zaniolo