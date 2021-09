Alle 15 scenderanno in campo Venezia e Spezia per la gara valida per la quarta giornata di Serie A. Ecco le scelte ufficiali di Zanetti e Thiago Motta

Formazioni ufficiali Venezia-Spezia:



Venezia (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Okereke, Henry, Johnsen.

Spezia (4-3-3): Zoet; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; S. Bastoni, Bourabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi.

Foto: Twitter Venezia