Venezia, si presenta Adams: “Il progetto mi affascina. I tifosi sono straordinari”

22/07/2026 | 21:35:41

Akor Adams, attaccante del Venezia, ha così parlato ai canali dei lagunari dopo l’ufficialità del suo ingaggio.

Le sue parole: “Ho scelto di venire qui perché vedo lo straordinario progetto che il Venezia sta costruendo e voglio dare il mio contributo per scriverne un nuovo capitolo della storia.

Ai tifosi voglio dire che quello che riescono a creare in un posto così speciale è davvero incredibile. L’energia e la passione che trasmettono sono uniche. Ho visto tanti video delle partite e mi ha colpito il loro sostegno costante.

Credo che questa squadra meriti di stare in Serie A. È la categoria che le appartiene, anche per l’affetto e la vicinanza che i tifosi hanno sempre dimostrato nel corso degli anni. Sono fedeli, appassionati e non fanno mai mancare il loro supporto. Sono orgoglioso di poter entrare a far parte di tutto questo.“

Foto: sito Venezia