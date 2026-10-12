Venezia, sempre in discussione Stroppa: in tribuna a Bergamo il vice di Zanetti
12/10/2026 | 20:32:51
La posizione di Giovanni Stroppa è sempre più pesante. La sesta sconfitta in campionato potrebbe costargli cara, malgrado il buon secondo tempo di Bergamo. Come raccontato alle 20:25 da Luca Cilli in diretta live per Sportitalia, in tribuna a Bergamo c’era Alberto Bertolini, vice di Paolo Zanetti. Un indizio che potrebbe diventare una prova nel caso in cui il Venezia decidesse di sollevare Stroppa, sempre più in bilico.
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