Venezia-Roma, presente Ben Yedder in tribuna: ufficialità sempre più vicina

Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli, intervenuto in conferenza stampa due giorni fa, aveva risposto a una domanda riguardo l’ingaggio di Ben Yedder. “Stiamo facendo una riflessione, valuteremo nei prossimi giorni, se riteniamo che possa essere un’opportunità dal punto di vista tecnico e fisica allora ci penseremo”. Quest’oggi l’attaccante ex Monaco è presente in tribuna in occasione della sfida al Penso contro la Roma, confermando che l’ufficialità come nuovo giocatore del Venezia sia ormai solo questione di tempo.

Foto: Instagram Ben Yedder