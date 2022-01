Venezia, riscontrato un secondo caso di positività al Covid. Il comunicato

Dopo aver annunciato due giorni fa la positività di un giocatore al Covid. oggi il Venezia ha comunicato di averne riscontrato un secondo. Anche in questo caso il nome del giocatore non è stato reso noto. La nota: “Il Venezia FC comunica che, oltre al caso fatto registrare in data 29 Dicembre, un nuovo tesserato del club è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test tampone molecolare effettuato in data 1 Gennaio. Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato è stato prontamente posto in quarantena e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”.

FOTO: Logo Venezia