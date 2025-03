Venezia, premio speciale a Terence Hill prima della gara contro il Bologna

Pomeriggio speciale in casa Venezia e non solo. Allo Stadio Penzo, spunta Terence Hill (pseudonimo di Mario Girotti): l’attore e regista cinematografico è stato premiato nel corso del prepartita di Venezia-Bologna con una maglia personalizzata arancioneroverde a lui dedicata.

Terence Hill è nato a Venezia il 29 marzo 1939: in occasione del suo 86esimo compleanno la società lagunare ha deciso dunque di omaggiarlo con l’affetto dei tifosi locali, ma non solo, essendo amato in tutta Italia.

Foto: Instagram Venezia