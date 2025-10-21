Venezia, posata la prima pietra del nuovo stadio. Abodi: “Gran progetto, ma non ospiterà Euro 2032”

21/10/2025 | 16:12:14

E’ stata posata la prima pietra del nuovo stadio del Venezia. Il ministro dello sport Abodi ha commentato così il progetto dei lagunari: “La capienza non è quella richiesta e quindi non potrà ospitare gli Europei del 2032, ma le caratteristiche di questo stadio sono assolutamente coerenti con i criteri Uefa, e questo vuol dire che potranno essere ospitati eventi magari delle nazionali giovanili fino all’Under 21. Quello che è stato fatto qui con il Bosco è un esempio per tutta Italia. Per troppi anni abbiamo parlato, abbiamo sperato, abbiamo sognato, abbiamo auspicato e qui si è realizzato, o si sta realizzando” ha detto il ministro dello sport a margine dell’evento di presentazione.

Foto: Wikipedia