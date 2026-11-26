Venezia, Nicola carica il gruppo verso il Bologna: “Ci concentriamo su di noi, possibili alternanze in attacco”

26/11/2026 | 13:16:43

Messaggi chiari, analisi lucida e focus totale sulla sfida del Venezia contro il Bologna. Davide Nicola ha fatto il punto in conferenza stampa toccando il momento dei rossoblù, le rotazioni nel reparto offensivo e la tenuta mentale del gruppo dopo le prime gare del suo corso. Sul trend dell’avversario e sull’approccio da tenere in campo, il tecnico arancioneroverde ha tracciato la linea: “È così. Dopo il cambio di allenatore c’è stato un cambiamento nel Bologna con un trend importante. Nelle ultime 5 ne hanno vinte 4, con un pareggio. Non è che ci concentriamo su questo, abbiamo già affrontato squadre con un andamento simile. Ci concentriamo sul fatto di credere che possiamo fare la nostra partita, come stiamo dimostrando, aggiustando qualcosina. Mi riferisco ai grandi 50 minuti contro la Juventus, perché sono stati grandi 50 minuti: dobbiamo aumentare giocando così per tutta la partita”. Spazio poi alle scelte nel reparto avanzato e alla gestione del gruppo in questo avvio del suo percorso sulla panchina lagunare: “In questo momento sono convinto che stiamo dimostrando di tenere tutti sulla corda, per dare a tutti le possibilità al momento giusto. Visti i giocatori che stiamo utilizzando, citando anche Dagasso e Fanne che hanno avuto spazio nell’ultima sfida, all’interno del nostro percorso che dura solo da 6 partite, con me. Ci sono delle condizioni che sono legate ad alcune dinamiche di inclusione legate ad altri giocatori per allargare la rosa ancora di più. Allo stesso tempo dobbiamo fortificare la nostra identità e di poterla portare avanti. Possibile che ci siano alternanze, come abbiamo già fatto”. Infine, Nicola ha puntato i riflettori sul lavoro quotidiano e sulla solidità nei momenti difficili: “Noi ci lavoriamo tutti i giorni. Analizziamo in maniera metodica ciò che stiamo facendo di buono, e non sono poche cose, oltre a quello che dobbiamo migliorare. Il miglioramento a volte è anche mantenere ciò che stai già facendo, non è scontato. Parlo quotidianamente con i miei ragazzi di questo. Serve capacità di resistere al dolore, al fastidio che provi quando non riesci ad ottenere ciò che vorresti. Fa tutta la differenza del mondo. La differenza la fa chi ha la capacità di restare in gioco, costantemente. Quei minuti in cui abbiamo subito 4 gol a Torino sono forse l’unica eccezione”.

foto: x Venezia