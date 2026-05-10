Venezia, la presidentessa Bodie: “Ci impegneremo a portare il club in Europa”

10/05/2026 | 11:59:53

Intervistata dal Gazzettino, la presidentessa del Venezia, Francesca Bodie, ha parlato delle ambizioni del club lagunare, neopromosso in Serie A.

Le sue parole: “Abbiamo fatto questa scelta perché amiamo questa città e le sue persone e perché crediamo nello spirito di questa storica società. Ci impegneremo a onorare la grande storia e l’identità unica del Venezia e a dare vita a un progetto che ci renderà una delle squadre di riferimento del calcio italiano. I tifosi del Venezia meritano soddisfazioni sia dentro che fuori dal campo e per questo la nostra missione sarà quella di garantire che il club raggiunga e consolidi una posizione stabile in Serie A. E puntiamo a portare la squadra nelle Coppe europee”.

Foto: sito Venezia