Venezia, la lettera di Sverko ai tifosi: “Da due anni affronto un problema fisico”

12/09/2026 | 21:48:58

Sverko ha postato una lettera sui social aggiornando i tifosi del Venezia: “Ciao Tifosi, volevo semplicemente aggiornarvi e raccontarvi un po’ di quello che sto vivendo. Da due anni sto affrontando un problema fisico ricorrente che mi ha costretto più volte a fermarmi e a stare lontano dal campo. Dopo mesi di diversi trattamenti conservativi e quattro settimane di cure intensive durante la pausa estiva, senza però riuscire a trovare una soluzione definitiva, abbiamo deciso che l’intervento chirurgico fosse il passo giusto da fare. Dopo l’operazione in Germania, avvenuta all’inizio di luglio, i miei progressi sono stati seguiti attentamente da medici e fisioterapisti. Siamo tutti molto soddisfatti dei progressi fatti finora. Non poter iniziare la stagione in Serie A insieme alla squadra è molto difficile per me, ma sono concentrato e lavoro ogni giorno con pazienza e disciplina. Grazie a tutte le persone che stanno facendo parte del mio percorso di recupero, a tutti i medici e fisioterapisti, al Venezia FC e a tutti voi per il vostro supporto. Non vedo l’ora di tornare dove voglio essere: in campo, per aiutare la squadra e festeggiare le vittorie insieme a voi”.

foto sito venezia