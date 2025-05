Venezia-Juventus, le ultimissime sulle probabili formazioni

24/05/2025 | 13:00:56

Venezia e Juventus si preparano per l’ultima giornata di Serie A. Nei bianconeri dovrebbe esserci Renato Veiga per un problema muscolare, se non recupera allora Kelly si sposta da centrale difensivo con Alberto Costa e Savona ai lati. Torna Thuram in mezzo con Koopmeiners che sarà ancora assente, mentre Nico Gonzalez può giocare a tutta fascia. Conceicao quindi spera di essere confermato sulla trequarti con Yildiz. Il grande dubbio per Tudor è in attacco, Vlahovic o Kolo Muani? Il serbo può avere una chance dal 1′. Per Di Francesco non ci sarà lo squalificato Idzes in difesa,

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Kelly, Savona; Nico Gonzalez, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All.Tudor.

Foto: sito Juventus