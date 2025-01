Ennesimo problema per il Venezia: alle numerose assenze cui deve far fronte la squadra di Di Francesco si aggiunge quella di Giorgio Altare in difesa. Nel riscaldamento prima della sfida con l’Inter il centrale si è fermato per un problema fisico. Al suo posto il tecnico sceglie Sagrado, che agirà come braccetto, ruolo non proprio di sua competenza.

Foto: Instagram Altare