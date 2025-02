Venezia, infortunio al ginocchio per Stankovic: al suo posto Joronen

Pessime notizie per il Venezia, che dovrà fare a meno di Stankovic per tutto il secondo tempo. Dopo un rinvio, il portiere ha avvertito un dolore al ginocchio. Dopo l’intervento dei sanitari, il classe 2002 ha lasciato il campo estremamente dolorante: al suo posto Joronen. Le prime sensazioni non sembrano essere positive, nelle prossime ore potrebbero già esserci dei primi aggiornamenti sulle sue condizioni.

Foto: Instagram Stankovic