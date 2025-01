Kike Perez in arrivo a Venezia, confermate le voci degli ultimi giorni. Il centrocampista in uscita dal Valladolid era da tempo al primo posto della lista del club neo-promosso in Serie A e nelle ultime ore c’è stata l’accelerata decisiva. Operazione da circa un milione più bonus, Perez atteso in Laguna per mettersi a disposizione di Di Francesco.

FOTO: Instagram Kike Perez