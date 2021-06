Venezia: il nuovo sponsor tecnico sarà Kappa. Il comunicato

“Il Venezia FC annuncia la sua collaborazione con Kappa a partire dalla prossima stagione. La partnership Venezia x Kappa® presenta un incontro tra due marchi che bilanciano in modo unico lo sport con la moda e il calcio retrò con il lifestyle moderno. Negli ultimi anni Kappa® ha creato tra le migliori collezioni sportive e streetwear viste nel calcio, e per il brand torinese è un’occasione per far vivere il suo stile peculiare in una delle città più belle del mondo. Nella stagione inaugurale della loro partnership, Venezia e Kappa® rilasceranno una collezione di quattro kit. La combinazione tra questi due storici brand ha il potenziale per poter essere tra le più impattanti nella cultura calcistica dei prossimi anni”. Con questo comunicato apparso sui propri canali ufficiali il Venezia ha annunciato la nuova partnership con Kappa per la prossima stagione.