Venezia, il ds Collauto: “Maleh è della Fiorentina. Disponibili a riprenderlo”

Il direttore sportivo del Venezia, Mattia Collauto, nel corso di un’intervista rilasciata a Lady Radio si è soffermato su Maleh che è stato protagonista della promozione dei lagunari in Serie A. “Youssef è stato decisivo dall’inizio. La sua crescita in questi due anni è stata esponenziale. Ora è della Fiorentina e non so cosa decideranno di fare. A noi piacerebbe riaverlo, ma deciderà il club viola con il quale abbiamo ottimi rapporti. A Venezia il giocatore si è trovato molto bene e qui potrebbe crescere ulteriormente. Credo che queste siano cose che in questo momento ci fanno solo di perdere tempo, perché la Fiorentina ora pensa a vedere il ragazzo in ritiro” Su Zanetti. “Aveva ancora un anno di contratto e credo che fosse naturale che continuasse il rapporto con noi, anche se conosciamo bene il calcio e sappiamo che i contratti contano poco. Paolo è un tecnico che sposa in pieno il DNA del club”.

FOTO: Sito ufficiale Venezia