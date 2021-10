Venezia, i convocati di Zanetti per il Sassuolo. Tante assenze per i lagunari

Paolo Zanetti ha reso noti i convocati per la gara di domani del Venezia contro il Sassuolo.

Tante le assenze per i Lagunari, come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza stampa. Oltre al numero 10 mancheranno Johnsen, Lezzerini e Vacca, mentre Heymans non ci sarà per un lutto che lo ha costretto a tornare in Belgio.

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Niki Mäenpää, Filippo Neri, Sergio Romero

Difensori: Ethan Ampadu, Pietro Ceccaroni, Mattia Caldara, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, David Schnegg, Michael Svoboda

Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Domen Črnigoj, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann

Attaccanti: Francesco Forte, Thomas Henry, David Okereke, Arnór Sigurðsson

Foto: Twitter Venezia