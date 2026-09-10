Venezia, i convocati di Stroppa per la Fiorentina: recupera Moreno, prima convocazione per Juan Jesus
10/09/2026 | 17:15:44
Il Venezia ha diramato la lista dei convocati di Giovanni Stroppa per il match contro la Fiorentina.
Questa la lista:
Portieri:
Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.
Difensori:
Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Juan Jesus, Pasquale Mazzocchi, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Thierry Rendall Correia, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.
Centrocampisti:
Lorenzo Berardi, Gianluca Busio, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Simone Panada, Kike Pérez, Simon Sohm.
Attaccanti:
Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.
Foto: Instagram Venezia