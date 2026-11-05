Venezia, i convocati di Nicola per l’Udinese
05/11/2026 | 18:33:12
Sono 28 i giocatori convocati dal tecnico Davide Nicola per la Giornata 11 di Serie A Enilive, che vedrà il Venezia affrontare l’Udinese, domani alle ore 20:45 allo Stadio Pier Luigi Penzo.
Portieri:
Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.
Difensori:
Armel Bella Kotchap, Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Matias Moreno, Juan Jesus, Thierry Correia, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.
Centrocampisti:
Toma Basic, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Alfred Duncan, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Kike Pérez, Simon Sohm.
Attaccanti:
Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.
foto x venezia