Venezia, i convocati di Nicola per la Juventus
21/11/2026 | 19:15:59
Sono 27 i giocatori convocati dal tecnico Davide Nicola per la Giornata 12 di Serie A Enilive, che vedrà il Venezia affrontare la Juventus, domani alle ore 12:30 all’Allianz Stadium di Torino.
Portieri:
Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.
Difensori:
Armel Bella Kotchap, Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Juan Jesus, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.
Centrocampisti:
Lorenzo Berardi, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Alfred Duncan, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Kike Pérez, Simon Sohm.
Attaccanti:
Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.
foto x venezia