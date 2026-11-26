Venezia, i convocati di Nicola per il Bologna: tornano Adorante, Basic e Mazzocchi
26/11/2026 | 19:11:26
Il Venezia ha diramato la lista dei convocati di Davide Nicola per il match contro il Bologna.
Questa la lista:
Portieri:
Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.
Difensori:
Armel Bella Kotchap, Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Matias Moreno, Juan Jesus, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.
Centrocampisti:
Toma Basic, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Kike Pérez, Simon Sohm.
Attaccanti:
Akor Adams, Andrea Adorante, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.
Foto: X Venezia