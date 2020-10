Venezia-Empoli proseguirà domani pomeriggio. Il match di Serie B interrotto oggi al 16’ del secondo tempo per nebbia, verrà ripreso domani domenica 1 novembre 2020 alle ore 14:00 allo stadio Penzo. Le due squadre, come confermato dai canali ufficiali del club toscano, ripartiranno dal momento in cui il match è stato interrotto, con il punteggio di 2-0 per il Venezia.