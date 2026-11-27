Venezia e Bologna non si fanno male, solo un palo di Juan Jesus: finisce senza reti
27/11/2026 | 22:40:56
Finisce 0-0 tra Venezia e Bologna. Venezia più intraprendente nella prima frazione di gioco, Bologna più attento in fase difensiva. Due grandi occasioni per i padroni di casa, parate da Skorupski, oltre al gol annullato ad Halhal su corner, per un precedente offside di Kike Perez all’inizio dell’azione. Grande chance per il Venezia al 66′ con Juan Jesus: palo colpito dal difensore del Venezia, col pallone che attraversa tutta l’area piccola senza trovare però la deviazione decisiva. Stankovic decisivo in un paio di situazioni, ma finisce senza reti.
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