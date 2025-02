Attaccante dello Slavia Praga di grande duttilità, classe 2002 e con 4 presenze in Europa League in questa stagione. Ecco il curriculum di Daniel Fila, nuovo rinforzo del Venezia. Il calciatore, infatti, è pronto a vestire la maglia dei lagunari ed è atterrato da poco nella sua nuova città. Il 22enne è pronto a svolgere le visite mediche di rito per poi passare alla firma del contratto.

FOTO: X Daniel Fila