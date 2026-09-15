Venezia, distrazione del bicipite femorale per Busio. Il report

15/09/2026 | 17:09:11

Il Venezia ha aggiornato sulle condizioni di Busio, il report: “Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Gianluca Busio, in seguito all’infortunio riportato durante la gara Venezia-Fiorentina dell’11 settembre, hanno evidenziato una distrazione intratendinea del bicipite femorale destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico del Club”.