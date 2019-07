Venezia, Dionisi si presenta: “Orgoglioso di essere qui. Non vedo l’ora di iniziare”

Il neo allenatore del Venezia, Alessio Dionisi, è stato presentato questa mattina presso la sede della società. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti anche il Presidente Joe Tacopina e il ds Fabio Lupo. “Con oggi apriamo un nuovo capitolo della nostra storia”, ha dichiarato Tacopina, “Alessio è un allenatore di cui mi hanno parlato bene in molti e che avrà sicuramente un futuro brillante in questo mondo. Con il direttore Lupo abbiamo analizzato molti profili ma quello di Alessio tornava sempre fuori perché rispecchia le caratteristiche che stavamo cercando. E’ la scelta giusta nel momento giusto. Quest’anno il nostro primo obiettivo deve essere quello di affrontare ogni singola partita con il giusto atteggiamento”. Il ds del club ha poi aggiunto: “Alessio è un allenatore che ho seguito molto la scorsa stagione e che mi ha convinto fin dal primo incontro. Nei suoi occhi ho visto quella voglia di lavorare e mettersi alla prova che sto ricercando in tutti i soggetti che diventeranno protagonisti di questa stagione sportiva. Per quanto riguarda il mercato, in queste settimane abbiamo lavorato consapevoli del fatto che ci trovavamo in serie C, ma che avremmo potuto essere riammessi in B. Ho monitorato i mercati per entrambe le categorie”.

Il neo tecnico del Venezia Dionisi ha infine dichiarato: “Sono molto orgoglioso di essere qui. Ho scelto questa destinazione perché presidente e società mi hanno dimostrato grande fiducia. Il Venezia per me è contemporaneamente un punto di arrivo e di partenza. Affronteremo ogni gara con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. Non vedo l’ora di iniziare”.

Foto: Venezia