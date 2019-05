Venezia, Cosmi: “Questo non è calcio. Vorrei parlare con Gravina e Balata…”

Il tecnico del Venezia Serse Cosmi, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di quest’oggi. Questi i passaggi principali, riportati da Trivenetogoal.it: “Non voglio sentire dire che alla fine decide il campo, questo non è calcio. Che attendibilità avrebbe una partita disputata in queste condizioni? Come si può giocare 25 giorni dopo la fine del campionato? I nostri tifosi chiedono di rispettare la nostra maglia non giocando. Vorrei parlare con il signor Gravina e il signor Balata. Non sappiamo neanche se possiamo andare a Salerno in aereo perché non ci sono 50 posti. Farò quello che mi dirà la società”.