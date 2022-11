Venezia corsaro a Palermo: decide Pohjanpalo (1-0). Brunori sbaglia dal dischetto

É appena terminata l’ultima sfida della quattordicesima giornata di Serie B: il Venezia vince 1-0 contro il Palermo al Renzo Barbera. Dopo un primo tempo a reti inviolate, la gara si accende nel secondo tempo. Al 49′ viene concesso un calcio di rigore per i rosanero, ma dopo un consulto al VAR, l’arbitro Manganiello torna sulla sua decisione e revoca il rigore ai padroni di casa. Vanoli prova a dare la scossa e manda in campo Cheryshev al posto di Crnigoj. E la scossa arriva appena tre minuti dopo (al 65′) con Pohjanpalo che regala il vantaggio ai lagunari. Dopo il colpo dello svantaggio, i rosanero hanno subito la possibilità di riportare il punteggio in parità, ma al 69′ Brunori fallisce dal dischetto. All’83’, invece, Bettella insacca alle spalle di Joronen, ma la gioia del Renzo Barbera viene interrotta dal VAR a causa del fuorigioco di Soleri. Finisce dunque 0-1 con i lagunari che lasciano l’ultimo posto in classifica e si avvicinano proprio al Palermo, che invece resta al 16esimo posto con 15 punti.

Foto: Palermo Instagram