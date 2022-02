Venezia, che colpo! Haps e Crnigoj affondano il Toro

Nel terzo match di questo sabato di A, il Venezia ha battuto 2-1 il Torino. Eppure ad andare in vantaggio sono stati i granata che hanno sbloccato la gara dopo cinque minuti con Brekalo. Tra la fine della prima frazione di gioco e l’inizio della ripresa, il Venezia ha ribaltato la gara prima con Haps (primo gol in Italia) e poi con un tiro potente di Crnigoj. Nel finale annullato un gol a Belotti per fuorigioco attivo di Pobega ed espulso Okereke. La squadra di Zanetti ritrova una vittoria che mancava dallo scorso 21 novembre (1-0 al Bologna). Seconda sconfitta consecutiva invece per il Torino..

FOTO: Instagram Torino