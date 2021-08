Venezia, Ceccaroni: “Ecco come possiamo fare male al Napoli. Koulibaly? È impressionante”

Paolo Ceccaroni, difensore del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa per dire la sua in vista dell’esordio in campionato contro il Napoli. Ecco un estratto delle sue parole:

Sulla partita di domenica

“C’è molta attesa e non vediamo l’ora di cominciare, perché ci siamo meritati sul campo questo palcoscenico, e iniziamo subito con una partita bellissima. Domenica dobbiamo cercare di dimostrare il nostro valore contro un avversario di altissimo livello. Ci proveremo, stiamo lavorando per quello e non vediamo l’ora di scendere in campo a Napoli e di giocarci le nostre carte. Sappiamo che il Napoli ha tantissimi giocatori di talento e dobbiamo lavorare da squadra per riuscire a fermare le loro grandi qualità: non basterà concentrarsi soltanto su Osimhen. Noi ci prepareremo a tutto, e sappiamo che dovremo fare attenzione. Portare a casa dei punti da una partita del genere, dal punto di vista morale sarebbe davvero ottimo. Portarci il Napoli nella nostra area vorrebbe dire poi prendere goal, dobbiamo quindi provare a giocare un’altra partita. Sappiamo che non sarà facile, perciò lavoreremo di squadra. Probabilmente troveremo una squadra sbilanciata alla ricerca della rete, Quando ci sarà da ripartire, dovremo farlo nel modo migliore”.

Su Koulibaly

“Gli invidio la forza fisica, la fisicità di Koulibaly, secondo me, è impressionante, ed è per quello che anche il Napoli si fida molto di giocare con tanti giocatori offensivi, perché sa che dietro c’è, appunto, Koulibaly, che è uno dei migliori difensori al mondo. Penso, ripeto, che la sua forza fisica sia la sua caratteristica migliore; lo dimostra da diverse stagioni, ed è forse questo che “ruberei” di più, però ci sono anche tante altre cose che dovrei “rubare” da un giocatore così importante”.

Foto: Twitter Venezia