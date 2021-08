Ufficiale: Venezia, ecco Busio dallo Sporting Kansas City

È ufficiale: Gianluca Busio, centrocampista classe 2002, è un nuovo giocatore del Venezia. Lo statunitense arriva a titolo definitivo dallo Sporting Kansas City e ha firmato un contratto fino al 2024. Lo riferisce il club veneto tramite il seguente comunicato:

“Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con lo Sporting Kansas City per il passaggio in arancioneroverde del giocatore Gianluca Busio. Il centrocampista americano classe 2002 ha sottoscritto con il club un contratto che lo legherà al Venezia FC fino al 30/06/2024”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Venezia FC (@veneziafc)

Foto: Instagram Venezia