Venezia, brutto infortunio per Conde: frattura del perone. La nota

13/05/2025 | 17:45:58

Si ferma Cheick Conde, che ha chiuso la sua stagione per una frattura del perone: “Il Venezia FC comunica che, a seguito degli esami strumentali effettuati dopo la partita contro la Fiorentina – valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25 – Cheick Conde ha riportato una ferita lacero-contusa che ha necessitato di punti di sutura e la frattura del perone destro. Il centrocampista classe 2000 sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di osteosintesi del perone per stabilizzare la frattura e avviare il percorso di recupero”

Foto: sito Venezia