Venezia avanti a Roma all’intervallo (Pohjanpalo). Il Como (Cutrone) conduce sul Verona

Conclusi i primi tempi delle gare delle 15 in Serie A. Roma-Venezia è fermo sullo 0-0. Il Como è avanti 1-0 sul Verona.

All’Olimpico brutta Roma in questo primo tempo. I giallorossi trovano un bel Venezia, ben organizzato, che chiude tutti gli spazi e quando riparte punge. Sono infatti dei lagunari le chance importanti nei primi 25 minuti, con Oristanio e il finlandese Pohjanpalo. La Roma reagisce con un tiro di Pellegrini, ma innocuo. Al 40′, ci prova Soulé con un calcio di punizione, ma innocuo. Il Venezia sembra controllare per ora senza problemi. Al 44′, passa il Venezia, con il suo bomber, Pohjanpalo. Difesa di casa non messa bene, ne approfitta l’islandese per il meritato vantaggio dei lagunari. Roma che rischia clamorosamente anche il 2-0, salva con un doppio miracolo Svilar. Fischia lo stadio Olimpico.

Il Como conduce con merito sul Verona, grazie al solito Cutrone. Parte bene il Como che costruisce diverse palle gol nei primi minuti. Chance per Nico Paz, si oppone Montipò, al 24′, clamorosa quella per Sergi Roberto, pescato libero in area di rigore, l’ex Barcellona sbaglia una semplice palla gol. Il Verona risponde con un gol annullato per fuorigioco a Tengstedt. Il Como ha ancora una grossa chance al 40′, ancora Nico Paz, grande colpo di testa, para ancora Montipò. Ma il portiere ospite non può nulla al 42′ contro il solito Cutrone, che insacca il vantaggio dei padroni di casa. Assolutamente meritato.

Foto: twitter Venezia