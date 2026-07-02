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Venezia, arriva Rrahmani. Numeri e caratteristiche

02/07/2026 | 17:40:56

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Il Venezia sta per chiudere un altro colpo di mercato, operazione da 10 milioni, dallo Sparta Praga sta per arrivare in attacco Albion Rrahmani. Il ragazzo del Kosovo è già nel giro della Nazionale maggiore dal 2023 e ha già una ventina di presenze con 7 gol, il fiuto per la rete non manca ad Albion che nelle sue avventure ha già trovato spesso il gol. Punta fisica di quasi un metro e novanta, ha buone velocità e conclude con entrambi i piedi. Esperienze di club per lui in Kosovo, Romania e l’ultima allo Sparta Praga, con 11 gol in 1869’ nelle competizioni nazionali. Ha anche maturato esperienza nelle competizioni europee che è pronto a portare in laguna.

Foto: Instagram Rrahamani