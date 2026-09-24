Venezia, Antonelli: “Stroppa confermato, ma dobbiamo raccogliere risultati”

24/09/2026 | 12:25:56

Il ds del Venezia Antonelli ha parlato in conferenza stampa: “La classifica dice zero punti, dato oggettivo, non è la partenza che volevamo. Ci aspettavamo delle difficoltà, ma siamo andati oltre alle aspettative a livello di risultato. Nessuno è soddisfatto, dal presidente, a me, ai giocatori. Ora dobbiamo raccogliere i risultati. Proprio nei momenti di difficoltà bisogna dimostrare solidità in un club. In questi giorni non ci sono state decisioni istintive, ma ragionamenti e confronti che ci hanno portato alla conferma di Giovanni Stroppa. Per il ruolo che ricopro, la responsabilità che sento, dopo 5 sconfitte sarebbe stato sbagliato non fermarsi ad analizzare gli scenari e capire la decisione migliore. In questi giorni c’è stato un confronto continuo con la società. La fiducia deve essere trasformata in senso di responsabilità. Nelle prime 4 partite ci sono state due buone prestazioni e passi indietro contro Frosinone e Fiorentina, ma non ci deve bastare”.

FOTO: Sito Venezia