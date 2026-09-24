Venezia, Antonelli: “Norton-Cuffy era un’opportunità, ma voleva la Premier”

24/09/2026 | 16:40:42

Il ds del Venezia Filippo Antonelli ha parlato così del colpo sfumato Norton Cuffy: “Sono quelle opportunità che arrivano a fine mercato. Abbiamo fatto una valutazione attenta, non c’era solo il suo acquisto in ballo, ma anche il fatto che il Genoa avrebbe dovuto prendere due giocatori. Ma noi non ci siamo sentiti di farlo perché non c’era neanche la piena convinzione del giocatore che voleva andare in Premier League”.

FOTO: Sito Venezia