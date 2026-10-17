Venezia, Antonelli: “Da Nicola ci aspettiamo ciò che gli abbiamo chiesto. Esonero Stroppa? Scelta ragionata”

17/10/2026 | 14:34:17

Il ds del Venezia Filippo Antonelli ha parlato a Dazn: “Nicola? Mi aspetto che ci dia ciò che abbiamo chiesto. Volevamo più solidità ed equilibrio, speriamo che il mister ci dia le opzioni giuste. Vogliamo restare in questa categoria e faremo di tutto per riuscirci. L’esonero di Stroppa è stata una scelta ragionata, ci era piaciuta la squadra contro la Lazio e pensavamo che la sosta potesse farci continuare su quella strada”.

foto x venezia