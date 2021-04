Venduta all’asta per 64mila euro la fascia indossata e gettata per terra da Cristiano Ronaldo

Durante la partita fra Serbia e Portogallo non è stato concesso un gol a Cristiano Ronaldo, cosa che ha fatto molto arrabbiare il campione portoghese che ha scaraventato per terra la fascia da capitano alla fine della partita. Con un tweet Jovan Simic, fondatore dell’organizzazione Togheter for Life, ha annunciato che la fascia è stata venduta all’asta per 7,5 milioni di dinari (64mila euro). I soldi verranno destinati ad aiutare il piccolo Gavrilo Djurdjevic, affetto da atrofia muscolare spinale e contribuire al trattamento di questa malattia.

Foto: Instagram Juventus